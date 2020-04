Piiritulp «Ainult Covid-19 patsientidele». Mis on selle taga?

Parasjagu täidab doktor Sütt arsti ülesandeid Tartu ülikooli kliinikumi intensiivraviosakonnas, kus võideldakse koroonaviirushaigete elu eest.

Jaan Sütil on arstikogemust 15 aastat. Sõjaväljal tuleb teatavasti arvestada ressursside limiidiga. Eesti koroonakriisiski on praegu ees selge limiit, millest rohkem arstid pingutada ei saa, ilma et nad oma ravistandardeid ei langetaks.

Intervjuu Jaan Sütiga leidis aset päeval, mil kliinikumis oli haiglaravil 15 koroonapatsienti, neist kuus intensiivravil. Kuues patsient toodi vastu ööd.

Doktor Sütt kaitsevarustuses enne tööle sisenemist. FOTO: Erakogu

Doktor Sütt, kas uus patsient toodi kiirabiga kodust?

Ta toodi kõigepealt haigla nakkusosakonda, kus ta seisund halvenes ning vaja hakkas minema intensiivravivõtteid.

Kuidas koroonahaigete intensiivraviosakond välja näeb?

Meil ei ole kuskil valmis ootamas kümnete kaupa isolaatoreid ja hingamisaparaate ega ka arste, õdesid ja hooldajaid, kes nende puhangute ajal otsekui virguksid ja uute haigetega tööle asuksid. See kõik leiab aset ühes meie tavalises intensiivraviosakonnas, mida on kõrvuti kolm tükki, igaühes umbes kümme kohta. Ning neid osakondi me kohandame ümber vastavalt vajadusele.

Praegu on koroonapatsiendid intensiivraviosakonnas, kus on kolm isolaatorit. Nendevahelisse ruumi on paigutatud kuus intensiivravivoodit.

Üks patsient lamab praegu klaasist seintega eraldatud boksis ehk isolaatoris ning viis lamavad voodites, mis on kardinatega üksteisest eraldatud. Et neil kõigil on üks ja sama haigus, siis üksteisele nad nii-öelda liiga teha ei saa. Kui meie osakond aga täis saab, avatakse koroonapatsientidele järgmine intensiivraviosakond. Valmis tuleb olla selleks, et ühel päeval on kõik intensiivravikohad hõivatud.

Milles teie kui arsti töö seisneb?

Kopsukahjustusest tingitud hapnikuvaegus organismis ehk raske kopsukahjustuse ravimine ei ole intensiivraviarstile väga keeruline väljakutse. Keeruline on see, et me ei saa nende haigete juurde niisama lihtsalt minna.

Osakonda tuleb siseneda lüüside kaudu, kus pannakse selga isikukaitsevahendid. Selle riietuse selgapanek võtab aega.

Osakond ise on jagatud kaheks: on must pool, mis on patsientidele lähemal kui kaks meetrit, ja puhas pool, kus viiruste levimise tõenäosus on väiksem ning kus kehtivad natuke leebemad reeglid. Nende kahe poole vahel edasi-tagasi liikuda ei tohi.

Niisiis nõuab selliste haigete põetamine sammude täpset etteplaneerimist ja head läbimõtlemist.

Kui keegi on juba tsoonis sees, saab ta sealt välja tulla vaid teise lüüsi kaudu. Isikukaitsevahendid tuleb ära võtta kindlas järjekorras. Kõigepealt esimene kiht, vahepeal on vaja käsi desinfitseerida, oodata pool minutit, kuni desinfitseeriv lahus kuivab, siis järgmine kiht ja jälle desinfitseerida. Äravõetu tuleb hoolikalt kokku panna ja prügikasti visata.

Kui kaua te viimane visiit kestis?