Tartu Postimehe toimetus soosib kodus töötamist

„Kõik meie inimesed on terved ja Terviseameti spetsialistide kinnitusel pole ühtegi neist põhjust pidada koroona viiruse juhtumiga lähikontaktseks. Sellest hoolimata oleme pidanud arukaks anda oma inimestele võimaluse täita võimalikult paljusid tööülesandeid kodust - meil on selleks kõik tarvilikud tehnilisedvahendid. Kõik neljapäevased veebilood ja terve reedene paberleht valmis nii, et toimetuse liikmed ei kohtunud omavahel. Sellist joont hoiame veel vähemalt kolm päeva,“ selgitas Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba.

Raba sõnul on viimaste päevade arengud andnud selge sõnumi: koroona viirusega toimetulemine nõuab tarka ja ettevaatlikku suhtumist nii organisatsioonidelt kui üksikisikutelt. „Riskipiirkondade kogemus sisaldab endas piisavalt ainest uskumaks, et asi on tõsine. Ka käsitleme toimetuses praegust olukorda võimalusena „head kriisi“ mitte raisku lasta ning harjutada kaugtööd olukordadeks, kus see peaks osutuma vältimatuks,“ ütles ta.