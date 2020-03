Koroonaviirus COVID-19 on üle maailma üha kiiremini levinud ning selle mõjud ei ole jätnud puudutamata ka Tartut, Tartumaad ja Jõgevamaad. Lisaks sellele, et 12. märtsiks oli registreeritud kahe tartlase nakatumine, on viiruse levimise ennetamiseks otsustatud ära jätta hulk üritusi. Ümberkorraldused puudutavad ka haridus- ja teadusasutuste tegevust ning paljude teiste valdkondade organisatsioone.