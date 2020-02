Aksel Part: autosõit kui asotsiaalne tegevus

Ei saa öelda, et autokasutusel üldse ühiskondlikku kasu pole. Eriti väiksemates asulates ja maapiirkondades saab autoga kiiresti teenustele ligi ja paindlikkus avaldub pikematel teekondadel. Suuremates linnades kasvatab autostumine aga ummikuid ja ligipääsetavus halveneb. Kuid ka väiksemates linnades ei ole kiirus ja paindlikkus ainuomased autotranspordile – praegu lihtsalt on autoliikluseks loodud parimad võimalused. Samasugust kiirust ja paindlikkust saab pakkuda ka ühistranspordiga, kui on loodud head võimalused näiteks jalgratas bussipeatuse või raudteejaama juurde hoiule panna.

Veelgi enam, vajadust pikki vahemaid läbida saab vähendada, kui linnad on kompaktsemad. See on planeerimisülesanne. Transpordipoliitika põhieesmärk on tagada inimestele ligipääs vajalikele teenustele, aga see ei pea tingimata tähendama võimalust läbida pikki vahemaid senisest kiiremini. Viimane on vaid üks instrument paljude seas, millega ligipääsetavust suurendada.

Ruumi raiskamisega kaasnev näiline ruuminappus soodustab linnade laialivalgumist ning pikendab teekondi, seega vähendab ligipääsetavust teenustele.

Kokku võttes on autokasutusel suured negatiivsed mõjud ning vaid mõnes olukorras positiivsed mõjud, mida saab enamjaolt pakkuda ka teiste liikumisviisidega. Autosõit on kahtlemata ühiskondlikult kahjulik ehk asotsiaalne tegevus. Siinkohal on oluline tähele panna, et autojuhid on selles olukorras täpselt samamoodi kannatajad, kellele ei saa aga auto kasutamist kuidagi pahaks panna – nad kõigest reageerivad avaliku võimu seatud tingimustele.

Hollandis on arvutatud, et iga autoga läbitud kilomeeter toob ühiskonnale 0,37 eurosenti kahju ning iga jalgrattaga läbitud kilomeeter 0,68 eurosenti kasu.

Järeldub, et autosõitu peaks jõuliselt pärssima ning kohati ka keelama, eriti linnakeskustes, kus autokasutuse kahjud on eriti suured. Loomulikult on olukordi, kus auto on õigustatud ning head alternatiivi polegi, näiteks maal või liikumisraskustega inimeste puhul. Maaelu säilitamine ja teenustele ligipääsu tagamine liikumisraskustega inimestele on väärtused, mis autokasutust õigustavad. Ent need on siiski pigem erandid.