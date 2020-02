Nikolai Põdramägi: krahh ja vesi ahjus on ainult Aadu Mustal

Tõsi, ükski seadus seda ette ei näe ega kohusta, aga elus on ka kirjutamata seadused, mida tuleb austada ja täita. See on juhatuse sisemine kokkulepe. Kõik teised maksavad, aga nemad mitte.

Täiesti mõistetav on, et erakonna kontori ülalpidamine, saalide üür koosolekuteks vajab ju raha. Kui soliidne 80-aastane daam Asta Jõgi ütles konkreetselt Monica Rannale: «Monica, sa oled võlgu! Maksa võlad ära!», vastust ei tulnud. Seejärel tsiteeris vanadaam piiblit. Rand võttis seda kui tõsist ähvardust oma pereliikmele.

Konkreetset juhtumit kajastas ka «Kuuuurija». Tegelikult selgus, et hoopis Monica Rand ähvardas valesüüdistusega vanadaami. Politseis tunnistati vanadaami käitumine süütuks. Nüüd oleks pidanud Rand vabandama avalikkuse ja vanadaami ees ning paluma andestust, aga ta ei ole seda siiani teinud. Rand lubas selle ähvarduse peale abilinnapea kohalt tagasi astuda, aga ta ei astunud. Rand jätkas valesid ja vassimist ning erakonna maine kahjustamist.

Neli kuud oli Monica Ranna mentor Aadu Must olnud enam-vähem vait. Järsku ilmus Must oma «kõrgpilotaaži» võtete ja valedega lagedale. Rääkides mingist Tartu krahhist ja justkui erakond oleks kraavis kummuli. Krahh ja vesi ahjus on ainult Aadu Mustal endal ja tema toetajatel. Kõigutasite küll vankrit, aga see püsib kindlalt teel. Uus juhatus on täiesti töövõimeline, ajame rahaasjad korda ja korrastame erakonna nimekirja. Erakonda on tagasi hakanud tulema inimesed, kes Aadu Musta tõttu erakonnast lahkusid. Me saame uue kontori. Ligi 20 aasta jooksul oli meil esimene ilus jõulupidu.

See, et Keskerakond Tartus on nüüd opositsioonis, ei olnud kaugeltki meie esmane soov ega valik. Meie kõneisikuks on olnud loomulikult piirkonna esimees Jaan Toots. Aga ilmselt ei osanud temagi ette näha nii inetut käitumist kaotajate poole pealt.

Me pakkusime Reformierakonnale variante, kuidas edasi minna, kuid kahjuks ükski neile ei sobinud. Vastab tõele Aadu Musta poolt juba ammu väljaöeldu: «Reformierakonna koalitsioon Keskerakonnaga Tartus on mõeldav ainult siis, kui Aadu Must on volikogu esimees.»

Monica Rand on erakonnast juba läinud ja Aadu Must saab volikogu esimehe kohast priiks. Kõigest juhtunust jääb vaid mõru maik. Kui meie kaalusime avaldada abilinnapea Rannale umbusaldust, milleks oli vaja 25 häält, oli keskerakonnalt loota viis-kuus häält, Reformierakond omalt poolt 20 häälega ei arvestanud, sest osa olla haiged ja osa välismaal. Niipea kui Keskerakond saadeti opositsiooni, leiti kohe Reformierakonnast 20 häält ja sotsidelt kaheksa häält, mis on piisav umbusalduse avaldamiseks.

«Umbusaldamisel ei anta hinnangut Monica Ranna tööle, vaid tegemist on protseduuriliste põhjustega,» ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristo Seli Tartu volikogu istungil. Mis on need protseduurilised põhjused, ei selgitatud. Ehk saame sellest teada volikogu erakorralisel istungil 13. veebruaril. Ent pole ju raske põhjust ära arvata, sest umbusaldamise korral saab Rannale anda mitmekuulist rahalist kompensatsiooni, ilma umbusaldamiseta ehk vabatahtliku lahkumise korral ei saaks.

Minule jääb arusaamatuks, kuidas saab umbusaldada Monica Randa, kes on väidetavalt oma tööga hästi hakkama saanud ja muid vigu nagu polegi. Keskerakondki ei soovinud Randa umbusaldada mitte tema töö pärast, vaid kuna ta on võlglane, valetaja ja erakonna maine kahjustaja ega teinud koostööd piirkonna uue juhatusega. Uuel koalitsioonil neid etteheiteid ju ei ole, miks siis umbusaldada.

Keskerakond peab nüüd mõtlema, kas liituda Monica Ranna umbusaldamisega. Meilt on ta karistuse kätte saanud, ta on erakonna ridadest välja arvatud.

Ühe ajalehelooga kogu m(M)usta pesu ära ei pesegi. Kahjuks on elus nii, et osale inimestele ei lähe isegi tõde korda. Valetavad nii võimsalt ja nii kaua, et rahvas jääbki valet tõena võtma. Poliitika on meeskonna mäng. Soleerimisega võid saavutada üksikuid võite, aga lahinguid sellega ei võida.