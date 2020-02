Aksel Part: rattalinn Tartu = edukas Tartu

Sattusin hiljuti puhtjuhuslikult vestlema ühe Tartu linnavolinikuga. Volinik väitis, et Tartus pole võimalik rattakasutust autoliikluse arvelt soodustada, sest Tartu (kesklinn) sureks selle tagajärjel sisuliselt välja. Turistid jätaksid Tartu külastamata ning ka ümbritsevate valdade elanikud hakkaksid Tartut vältima. Kui mõni suurlinn veel suudab sellise jalgrattastumise üle elada (tänu tihedale ühistranspordile), siis Tartu-suurune väikelinn seda kindlasti ei suudaks.

Selles artiklis toon muu maailma kogemusele tuginedes välja, miks sellised majanduslikud hirmud on alusetud, ka Tartu-suuruses linnas.

Härra linnavoliniku seisukoht on üsna levinud paljudes linnades, kus on kaalutud enam või vähem jõulisi sekkumisi autoliiklusesse eesmärgiga edendada jalgrattakasutust. Näitena võib tuua Belgia linna Genti, kus südalinn muudeti 2017. aastal autovabaks ning autode ühendusteed ümbritsevate linnaosade vahel blokeeriti.

Kui autojuht soovib ühest linnaosast teise minna, tuleb tal sõita linna ümbritsevale ringteele ning sealtkaudu siseneda teise linnaossa. Selline liikluskorralduse muudatus on iga mõõdupuu järgi päris radikaalne ning loomulikult ennustasid paljud kohalikud Gentile hukatust. Kardeti, et inimesed ei tule enam linna ning ärid ei suuda seetõttu elus püsida.

Peaaegu kolm aastat pärast muudatust on tulemuseks aga elavam, turvalisem ning puhtama õhuga linn. Rattakasutus on tõusnud mühinal 22 protsendilt 35 protsendile ning äridel on hakanud vastu ootusi hoopis paremini minema.

Aasta pärast muudatust tehtud analüüsis leiti, et liiklusmuudatused on üldiselt Genti majandusele hästi mõjunud. Tegevust alustavaid poode oli 2018. aastal 20 protsenti rohkem võrreldes 2017. aastaga ning pankrotistunud äride hulk vähenes seitse protsenti.

Tõsi küll, teatud sektori ärid tõepoolest kannatasid, eriti need, mille kliendid tulevad põhiliselt väljastpoolt linna, aga koguefekt on siiski kindlalt positiivne. Ehk kõige veenvamalt tõestavad muudatuste kasulikkust kohalike valimiste tulemused aasta pärast plaani rakendumist: liiklusmuudatused ellu viinud abilinnapea valiti tagasi ja suurema häältesaagiga kui varem.

Alustada võib kasvõi ajutiste katsetustega: näiteks Vabaduse puiestee üks ots üheks suvekuuks autoliiklusele kinni panna ja vaadata, mis juhtub.

Genti kogemus pole erand. Linnades, kus autoliiklust on vähendatud ja säästvaid liikumisviise selle arvelt soositud, on tulemused olnud ülekaalukalt positiivsed. Just ärid, mille pärast tavaliselt kõige rohkem kardetakse, on enamasti autoliikluse vähenemise ühed suurimad võitjad. Mida hõredam ja aeglasem on tänaval autoliiklus, seda atraktiivsem on see jalakäijate ja ratturite jaoks, kes äridest mööduvad ning aeg-ajalt ka sisse astuvad.

On näidatud, et jalakäijad ja ratturid on enamikule äridest märksa kasulikumad kui autojuhid, sest viimased liiguvad liialt kiiresti, et tänavaäärsega korralikult suhestuda. Seetõttu on tegelikult igati loogiline, et autoliikluse vähendamine on tüüpiliselt äridele kasulik. On tähelepanuväärne, et see teadmine on ekspertide seas olemas juba üheksakümnendate lõpus tehtud uuringutest.