Haigla peatusesse hakkab jälle buss käima

See muutub selliselt, et kesklinnast Lõunakeskuse suunas hakkab buss läbima pärast Eerika bussipeatust Ringteel asuvat Haigla peatust ning seejärel sõidab Lõunakeskusesse. Muudatuse järel jääb läbimata Mileedi bussipeatus.

Tartu Postimees on varem kirjutanud, et uue liinivõrgu kehtima hakates ükski buss enam Haigla peatusesse ei käi ning see teeb meele mõruks eakamatel inimestel ja neil, kel kõndida raskem. Raja tänava kliinikutesse saab praegu bussiga, kui tulla maha Riia tänava Raja peatuses, ent siis on teekond läbi pargi juba ligi seitsesada meetrit. Mileedi peatus jääb samuti kaugeks.