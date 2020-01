Antti Roose ja Garri Raagmaa: Tartut ummistavad lähivaldade autod

Eks me saame muidugi ka aru, et üks kurja juur on 2017. aasta pooletoobine haldusreform, mis liitis Tartuga kõige vähem eeslinnastunud põllu- ja metsamajandusliku Tähtvere, mitte aga laialdased eeslinnaalad põhjas, lõunas ja idas, mille terviklik ja ühine planeerimine on möödapääsmatult hädavajalik. Kui igaüks jätkabki toimetamist oma liivakastis, siis Tartu linnaregiooni liiklustihedus kasvab ja Tartu autodest ummistumine on üha suurem probleem. Sellega tuleb tegeleda juba täna. Tegelikult tuli juba eile.