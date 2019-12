Indrek Mustimets: kuju keset linna – mõtterännakud Tartu monumentide radadel

Ei möödu vist nädalatki, mil ma ei kuule kellegi kaudu mõnest ilusast mõttest, mida Tartus võiks tähistada, ära märkida või kellegi auks midagi püstitada. Need ettepanekud ja ideed tulevad südamest ja lähevad südamesse. Tartu on õnnelik linn, sest oleme viimase kolmekümne aastaga püstitanud ja taastanud väga suure hulga monumente: nii neid, mille nõukogude võim hävitas, kui ka neid, mille olime oma suurkujudele võlgu. Võibolla ei olegi sõna «võlg» omavahelist Eesti ja Tartu kultuuri- ja ajalugu jagades õiglane kasutada, sest kellegi teenete eest au avaldamine ei ole kindlasti mustvalge võlasuhe, vaid lihtsalt asjade õiglane käik. Kummardus ja mäletamine.

Tartu õnnelikkusest rääkides ongi tegelikult päris raske öelda, kui palju on linnas monumente ja mida need endast kujutavad. Minu käsutuses olev nimekiri, mis hõlmab nii Tartu linna kui ka teiste Tartu institutsioonide valduses olevaid monumente, pakub nende arvuks pea 70, sekka ka mõni bareljeef ja üks seinamaaling linnaraamatukogu välisseinal. Need monumendid räägivad meiega ja meie looga.

Terve Eesti on täis monumente ja neil kõigil on oma suhe selle kohaga, kuhu need on püstitatud. See ei tähenda, et Koidulaid, Jannseneid ja Tõnissone ei võiks rohkem kui ühes linnas olla. See näitabki nende suurkujude suurust ja haaret. Miks ei võiks olla Tartu ka koht, kuhu püstitatakse monument meie suurele heliloojale Veljo Tormisele?

Tartlase Irja Alakivi artikkel «Soome mäletab oma suurkujusid» (TPM, 6.12) käsitleb liigutavalt Soome head tava ja traditsioone, aga ka ulatumist ajaliselt kaugete kultuurilooliste isikute pärandi juurde.

Kasutasin oma artikli juhtmõttena Karl Ristikivi romaanis olevat arutelu, kus jutuks on mälestuse jäädvustamine. Nii nagu Irja Alakivi artiklis, olen ka mina mõelnud, et meie suurkujudega seotud (ametlikke) päevi võiks meie päevades rohkem olla. Ja just sedalaadi monumentidest ja mälestusmärkidest peaksimegi rohkem oma kultuuriruumis mõtlema. Võiksin julgelt öelda, et kirjastus Ilmamaa on «Eesti mõtteloo» sarjaga püstitanud 150 taevakõrgust monumenti meie suurkujudele.

Monument ei pea alati olema kivist või pronksist ega välja nägema kriipivalt pompoosne. Sageli mõeldaksegi kellegi või millegi auks püstitavatest monumentidest kui millestki väga suurest, mille rajamine jääb veel sagedamini just objekti kalliduse ja toretsevate mõõtude tõttu sahtlisse.

