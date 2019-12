Irja Alakivi: Soome mäletab oma suurkujusid

Eino Leino FOTO: Tpm

Veel üks suure soomlase nime kandev ja rahvast ühendav lipupäev on südasuvine Eino Leino päev ehk luule ja suve päev, mida tähistatakse 6. juulil armastatud luuletaja, aga ka tõlkija ja kirjaniku sünniaastapäeval ning 1992. aastast heisatakse sel päeval Soome lipud. Eino Leino (Armas Einar Leopold Lönnbohm) sündis 1878. aastal Hövelö talus Paltamo Paltaniemel.

Suur soomlane ja hingelt maailmakodanik Eino Leino väljendas Tartus 22. mail 1921 mõtte, mis tema arvates oleks tõeline Soome sild: «Mitä pitkistä puheista! Pyrimme kukin omalta kohdaltamme, miten elinpäiviä meille vielä annetaankaan, toimimaan niin, että jokaisessa Viron ja Suomen koulussa yksi äidinkielen oppitunti viikossa on toisen äidinkielelle pyhitetty» ehk «Mis pikkadest kõnedest! Katsume igaüks omal moel, kui elupäevi meile peaks veel antama, tegutseda nõnda, et igas Eesti ja Soome koolis üks emakeele tund nädalas on teineteise emakeelele pühendatud.» Eino Leino suri 10. jaanuaril 1926. aastal vaid 47-aastasena. Mälestussammas temale on Helsingi Esplanaadi puiestikus ning tema haud on Helsingis Hietaniemi kalmistul.

Aleksis Kivi FOTO: Tpm

10. oktoobril tähistatakse aga Aleksis Kivi päeva, mis on ühtlasi soome kirjanduse päev. Soome rahvuskirjanik Aleksis Kivi (Alexis Stenvall), kes esimese kirjanikuna kirjutas peamiselt soome keeles, sündis 10. oktoobril 1834 Palojoki külas Uusimaal. Kivi kirjeldused inimestest tema teostes on suur osa soome rahvusliku identiteedi alusmüürist. Aleksis Kivi suri 38-aastaselt 31. detsembril 1872 Tuusula Syvälahtis. Temale on pühendatud mitu mälestusmärki: Helsingis rahvusteatri ees, Nurmijärvel, Tuusulas, Tamperes ja veel mitmeski muus paigas.

Jean Sibelius FOTO: Tpm

Helilooja Jean Sibeliuse (Johan Julius Christian Sibelius) sünniaastapäev 8. detsembril on Soome kalendrites 2011. aastast lipupäevana, rõhutamaks tema muusika tähtsust soome rahvusliku identiteedi kujundamisel ja ühtlasi soome muusika päev. Sibeliuse muusikas heiastub Soome loodus, mis seondub rahvuslike müütide ja ajalooga. Sibelius sündis 1865. aastal Hämeenlinnas ning suri 20. septembril 1957. aastal. Sibeliuse haud on tema Tuusula järve äärde ehitatud kodumaja Ainola, praegu muuseum, kõrge kalda lõunarinnakul Järvenpääs. Skulptor Elina Hiltuneni loodud väljapaistev monument Sibeliusele avati Helsingi Sibeliuse pargis 1967. aastal. Muuseum on Sibeliuse sünnikodus Hämeenlinnas ja Turus.

Mitte ainuski riigipüha ega riiklik tähtpäev Eestis ei ole nimetatud ühegi isiku nime järgi riigi ja rahva ajaloos.

Soome lipupäevad jagunevad ametlikeks lipupäevadeks – neid on üheksa, neist seitse kindlal päeval igal aastal, lisaks veel valimiste päevad ja presidendi ametisse astumise päev – ja muudeks lipupäevadeks.

Need seitse kindlat on 28. veeb­ruar kui Kalevala päev, 1. mai kui Soome töö päev, emadepäev, nagu meilgi maikuu teine pühapäev, 4. juuni kui kaitsejõudude lipupäev, 20. ja 26. juuni vahele jääv laupäev on Soome lipu päev, novembri teine pühapäev on isadepäev nagu meilgi ja 6. det­sember on iseseisvuspäev.

Muudest lipupäevadest on isikutele pühendatud ülal loetletud, neile lisaks on 27. aprillil veteranide päev, 9. mail Euroopa päev, 24. oktoobril ÜRO päev ja 6. novembril svenska dagen ehk rootsluse päev.

Nendele omakorda lisanduvad tänavu veel soovituslikud lipupäevad, millest mõned on ka isikutega seotud.

Märkimist väärib, et Soome riigikalendri (valtiokalenteri), suure teatmeteose iga-aastast koostamist toimetab Helsingi ülikool ning seda on välja antud juba 1811. aastast peale.

Eestis on riiklikud tähtpäevad määratud pühade ja tähtpäevade seaduses. Selle seaduse kohaselt on Eestis üks rahvuspüha, iseseisvuspäev 24. veebruaril, 11 riigipüha ning 13 riiklikku tähtpäeva. Üks nendest riiklikest tähtpäevadest, 14. juuni, on leinapäev. Lisaks koordineeritakse riiklikult veel kümne tähtpäeva tähistamist.

Mitte ükski neist ei ole ametlikult seostatud ühegi isikuga rahvuse ja riigi ajaloos.