Juubeliaasta algas Elleri koolis skulptuuri «Väike Heino» avamisega. Heino Elleri muusikakooli direktor Kadri Leivategija selgitas, et skulptorid andsid sellele nimeks «Muusika and», kuid koolipere ristis selle kohe ümber.

Heino Elleri muusikakooli direktor Kadri Leivategija on saja-aastaseks saavat kooli juhtinud pea kakskümmend aastat. Kooliga on ta seotud olnud aga julgelt üle neljakümne aasta, sest üle kahekümne aasta juhtis sama kooli tema isa Ago Russak, kellele Elleri kool oli elutöö. Nüüd, nädalavahetusel tuleva kahe suure kontserdi eel on aeg tema tütrelt küsida, kuidas Elleri koolil ja õpilastel läheb.