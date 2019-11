Juhtivprokurör: viivitamatu jõuline sekkumine polnud vajalik

Politsei ja prokuratuur hindavad iga kriminaalmenetluse puhul, mida ja kui kiiresti on vaja teha. Tuleb arvestada, et kui politsei suunab kõrgendatud ressursi ühe kriminaalmenetluse läbiviimiseks, saavad teised uurimised selle võrra vähem uurijate tähelepanu. Samuti on osa kriminaalasjadest küll avaliku huviga, kuid prioriteetide seadmisel ei ole see meie jaoks esmane.