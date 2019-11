Tellijale

Aida peatus on üks mitmest bussiootekojast, kuhu linnavalitsus on proovitööna lasknud kleepida uue disainilahenduse, mis peaks teada andma peatuse nime, koha ja mis bussid sealt peatusest välja lähevad. Kleebised on paigas ka Kesklinna peatustes Kvartali ees, Aura peatuses ja Palmihoone peatuses Emajõe kooli juures.