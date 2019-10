Lugejakiri: Miks kahe peatuse rahvas unustati?

Istusime just saatusekaaslastega Kruusamäel bussipeatuses, veel kolm inimest tulid juurde ja ka rääkisid, et miks ometi meilt buss number 4 ära võeti.

Kas teate, milles on asi? Meil on vaja minna Narva maanteele suure Maxima juurde, sest seal on ka perearst, seal on apteek, lillepood, sidesõlm ja loomatoidupood. Võiks ju olla lihtne, et lähed perearstile, käid ühtlasi ka apteegis, ostad lilled kingituseks ja kutsule süüa. Nii see oligi, aga nüüd meil seda võimalust enam ei ole.