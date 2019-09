Irja Alakivi: palju liinikilomeetreid pole veel hea ühistransport

Milles siis küsimus – kas bussijuhtide kvalifikatsioonis või nõudlikkuse puudumises linnaametnike poolt? Muuseas, nägin hiljuti, kuidas Autokoolituse õppebuss harjutas bussitaskusse sõitmist. Miks õpetust päriselus ei järgita?

Veel üks järjest sagenev nähtus: liinil olev buss ei sõida üldse peatusesse ja sellega jääb ära peatumise võimaluski. Eriti juhtub seda kohtades, kus on välja ehitatud bussitaskud. Aga seda tuleb ette ka ilma taskuta peatuste korral, näiteks Lembitu peatuses. Päris absurdne olukord. Bussijuht võtab foori taga hoo üles ja sõidab, arvates, et inimest peatuses ei ole ega tule bussi saabumise ajaks. Kas see mitte ei õõnesta teenuse usaldusväärsust?

Tartu bussiliikluse ümberkorraldamisel kaotatud, kuid elanikele väga vajalike bussipeatuste taastamise vajadusest ka. Oleks vaja taastada bussipeatus psühhiaatriakliiniku lähedal, sest tegemist ei ole ainult statsionaariga, vaid ka polikliinikuga, kuhu inimestel on ikka vajadus konsultatsioonile või protseduurile minna.

Eesti Vabariigi standardi, EVS 843: 2003 «Linnatänavad» järgi peaksid bussiliini peatuskohad paiknema üksteisest 400 kuni 800 meetri kaugusel. Siiski on liine, kus peatuste vahemaa on pikem.

Kui Riia tänavat näiteks tuua, siis vahemaa on kindlasti üle 800 meetri Kaare ja Pauluse peatuse ning Pauluse ja Kesklinna peatuse vahel. Sama lugu on liini nr 12 peatuste vahemaaga Kliinikumi Lunini tänava peatusest Kaare peatuseni. Kuna kõik peatused on praeguse korra kohaselt nn nõudepeatused, võiks kaaluda vahepeatuste võimaluse loomist neis kohtades, kus peatuste vahed hälbivad standardiga ettenähtust. Teenus peaks olema võimalikult võrdselt kättesaadav.

Nimelt ei kasuta bussijuhid ustega külje madaldamise funktsiooni. Seda ei rakendata isegi siis, kui väljuda soovija on vajutanud sinist, nn vanuri nuppu!

Info kättesaadavus peatustes on endiselt väga ebaühtlane ja nn võllapuude monitoridel kuvatav tihti täiesti eksitav. Eriti muidugi linna külalistele. Kohalik oskab juba mõnda valeinfo olukorda läbi näha. Info ootekodades on samuti enamikus kohtades endiselt peaaegu mitteloetavas kirbukirjas. Kui kaua veel?

Ühest peatusest teise liikumine on suurima ajakulu ja ebamugavusega kesklinnas, kus see peatuste arvu ja sõitjate rohkust arvestades peaks olema kõige hõlpsam. Kui kaua veel?

Kaaluda tuleks Riia tänava ületamise liikluskorralduse olulist muutmist Turu tänavast kuni Küüni või isegi Ülikooli tänavani jalakäija/bussikasutaja jaoks mugavamaks. Kui linnal endal ideid napib, siis võiks ju abi ja inspiratsiooni järele ringi vaadata. Headest näidetest lähedal (Tallinna kesklinna rahvarohkeim Hobujaama ristmik) või kaugemal ei tohiks olla puudust.

Kõik sõltub prioriteetidest ja sellest, kas need on ainult read arengudokumentides või tõelised sihid.

Arengustrateegia Tartu 2030 üks eesmärke on, et Tartus on keskkonnasäästlik liikumiskeskkond, kus on arvestatud kõiki liikumisviise ja mis on lõimitud rahvusvahelisse transpordivõrku. Alleesmärk on ka linnasiseste põhitänavate, sildade ja ristmike, jalgrattaradade, kergliiklus- ja kõnniteede väljaehitamine.