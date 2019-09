Baltikumi suurima ärifestivali käivitaja Andres Kuusik: sTARTUp Day idee sündis saunalaval

Praegu seisavad ärifestivali sTARTUp Day rekvisiidid J. Liivi tänaval majandusteaduskonna hoovil garaažis. Festivali idee autori Andres Kuusiku hinnangul on see igati sümboolne, sest festivalil osalevate idufirmade enamik on alguse saanud kuurides või garaažides.

FOTO: Sille Annuk