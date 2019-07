Uus liinivõrk tõi nii võitjad kui kaotajaid, kuid kõige rohkem kaotasid Raadi ja Karlova elanikud

Kui varem sai Raadil elav ja Annelinnas lasteaiaõpetajana töötav Jane Benno otse bussiga hommikul kella seitsmeks tööle, siis nüüd sellist bussi enam ei käi – tuleb kas kaugemale peatusesse kõndida või kesklinnas ümber istuda. Kuna kuulis ka tuttavatelt sarnaseid muresid, postitas ta Facebooki gruppi «Märgatud: Tartus» üleskutse, et koguda kokku probleemkohad seoses uue liinivõrguga. Naine sai vastuseks kümneid murekirju üle linna, enamik neist puudutas Raadi ja Karlova linnaosa.

Rohkem kõndimist

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul kurdetakse linnale laekunud tagasisides peamiselt teemade üle, millele on kogu bussivõrk üles ehitatud – ümberistumine ja hõredamad peatused. «See on harjumuse küsimus, kui bussipeatus on seni olnud kodule väga lähedal, siis tundubki ebaõiglane natuke kaugemale kõndida. Aga kui vaatame reaalselt meetreid, siis tegelikult pole need distantsid nii pikad,» rääkis Tamm.

Jane Benno peab Raadilt Annelinna sõitmiseks nüüd kõndima Peetri kiriku juures olevasse bussipeatusesse. «See ei ole minu jaoks pikk maa, aga pigem on probleem selles, et minna tuleb läbi surnuaia või läbi pargi, kus mõlemas pole korralikku valgustust ega kõnniteed,» selgitas Benno ja lisas, et koolilastele võib see teekond olla veelgi ebameeldivam kui talle.

Eriti on peatuste kadumine muutnud elu keerulisemaks pensionäridel, kelle jaoks pole just lihtne paari peatuse jagu maad jalgsi kõndida. Raimond Tamme sõnul on selliste inimeste jaoks mõeldud ringliinid 9 ja 9a. «Tekitasime juurde ringliinid, kuna pärast avalikku bussiliinide tutvustamist väljendasid eakad mõtet, et nende jaoks ei ole kõige kriitilisem kohalejõudmise aeg, vaid see, et saaks bussile võimalikult kodu lähedalt,» rääkis Tamm.

Kogu liinivõrk on välja töötatud tartlaste reaalsetest liikumistest lähtudes – sealt ei tulnud välja vajadust nendele tänavatele liine kavandada, põhjendas Raimond Tamm Tähe ja Kruusamäe tänava olukorda.

Paraku lõpetavad ringliinid sõitmise juba kell 16.46. «Võtta vanainimeselt võimalus ringi liikuda või jätta ta kesklinna 1,5 tundi bussi ootama või muretsema, et enne õhtut võib ta kesklinna kinni jääda, ei ole okei,» kirjutas tartlane Anu Saarva oma tuttava, Tähe tänaval elava pensionäri nimel.

On nii võitjaid kui ka kaotajaid

Uus liinivõrk paneb muretsema ka Tammelinnas elavat lapsevanemat Silja Lani. Nimelt lähevad tema pojad septembris Miina Härma gümnaasiumis esimesse klassi, aga 9 on ainus liin, mis viiks lapsed Kaare peatusest Kuperjanovisse ning 9A tooks lapsed turvaliselt Kuperjanovi peatusest koju. «Suuremad koolilapsed saavad kõndida Raudteejaama peatusesse, aga esimese klassi lastel oleks mugavam ja ohutum lähedamal peatuvat ringliini kasutada,» kurtis Lani.