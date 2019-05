Rahvas kurdab, aga bussid lähevad ikka uue plaani järgi liinile

Juuli algusest kasutusele tulev bussiliinivõrk on pannud muretsema Karlova ja Raadi inimesed, nüüd pahandab ka Ihaste rahvas. Karlova elanikud kurtsid, et liini nr 9 kadumisega ei sõida Tähe tänaval ühtegi bussi ja see muudab liikumise raskeks. Linn reageeris ning karlovlased said ringliini, kus buss väljub peatusest iga pooleteise tunni järel.