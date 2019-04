Fotod: Langel põles lausleekides puitmaja

Häirekeskuse andmetel oli süttinud ühekorruseline puitmaja ja leegid on katusest väljas. Esimesena kohale jõudnud meeskonna juht kinnitas, et põlev hoone on lausleegis. Päästjad alustasid koheselt kustutustöödega. Hetkel on kustutustöösse kaasatud ka Kambja ja Tõrvandi vabatahtlikud.