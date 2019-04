Õiendamine aitas, Karlovas jääb üks tähtis buss siiski sõitma

Eile keskpäeval Eha bussipeatuses nr 9 bussilt maha astunud vanem proua oli samuti üllatunud. «Siia tuleb ju uus elamurajoon, iga päev on buss õpilasi ja vanureid täis. See buss on meile hädavajalik,» sõnas tundmatuks jääda sooviv naine. «Mina sõidan bussiga vähe, ehk kord kuus, siis kui jalad jälle kannavad. Muidu toovad toidu koju lapsed,» lisas ta.