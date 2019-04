Raimond Tamm: uus liinivõrk toob kaasa sagedasemad väljumised ja kiiremad ühendused

Avalikel aruteludel juhiti ka tähelepanu ühendusvõimalustele paljude oluliste asutustega. Nii sõidavad uuendatud plaani järgi Maarjamõisa juurde esialgu kavandatud kahe liini asemel nelja liini bussid. Avaturu juurde läheb kolm bussiliini esialgselt kavandatud ühe liini asemel.

Ennekõike eakatele kaaslinlastele vastu tulles luuakse ka täiesti uus ringliin, mis läbib kõiki tähtsamaid huvipunkte. Ümberistumiseta on võimalik jõuda Lõunakeskusesse, Maarjamõisasse, raudteejaama, kesklinna, avaturule, haigekassasse, kutsehariduskeskuse Põllu tänava kompleksi, Anne sauna, Eedenisse, Annelinna keskusesse ning mujalegi.

Kuigi uus liinivõrk on peamiselt üles ehitatud põhimõttel, et on vähem liine, kuid sagedasemad väljumised, siis see liin erineb sellest põhimõttest. See on liin, millel sõites tuleb ehk pisut rohkem aega varuda, sest buss sõidab ringliinina läbi suure hulga olulisi asutusi.

Suure muudatusena loodi veel ühendus üle Betooni tänava raudteeülesõidukoha, nii saavad Tähtvere linnaosas elavad lapsed Veeriku kooli.

Supilinnas hakkab buss sõitma mööda Oa tänavat, mitte esialgu kavandatud Emajõe tänavat mööda.

Uues liinivõrgus on senisest tihedamad intervallid: põhiliinidel sõidavad tipptundidel bussid iga 10 kuni 20 minuti järel. Samas ei näita ühe liini busside intervallid päris täpselt seda, kui tihe bussiliiklus tegelikult on, sest paljudest peatustest kulgeb läbi mitu liini. Seetõttu võib väljumiste vahe olla mõnes kohas tipptundidel vaid mõni minut.

Liinivõrku planeerides ei ole paraku võimalik arvestada iga üksiku sõitja vajadustega, sest eelarve võimalused ja sellest tulenev kokku lepitud liinikilomeetrite hulk seavad omad piirid. Seetõttu tulebki teha kompromisse ja valikuid ning eelistada neid marsruute, kus on võimalike bussisõitjate hulk suurem. Samas tuleb loomulikult teha ka sotsiaalseid valikuid ja arvestada rohkem tundlike huvirühmadega: koolilapsed, eakad, puuetega inimesed jne. Selliseid otsuseid liinivõrgu planeerimisel ka tehti.

Kui 2011. aastal tulid Tartu linnaliinidele Sebe uued ja moodsad bussid, olid tartlased küll rõõmsad, kuid selle kõrval toodi pidevalt välja liinivõrgu hädasid: pikad ja aeglased ringliinid, kobaras sõitvad bussid, segane liinivõrk.

Märtsi lõpus esitas linnavalitsus uue liinivõrgu bussiettevõttele Go Bus, kes juuli algusest hakkab uue liinivõrgu alusel tartlasi teenindama. Loomulikult jälgime tähelepanelikult uue liinivõrgu toimimist. Ükski liinivõrk ei ole kunagi kivisse raiutud. Kui tagasiside ja analüüs viitavad vajadusele liine kohendada, siis loomulikult on see võimalik. Aprillis valmivad ka täpsed sõiduplaanid, millega kõik huvilised saavad seejärel juba aegsasti tutvuda

Uuendatud liinivõrk ei ole ainus muudatus, mis bussiliikluses juuli alguses tuleb. Uus vedaja Go Bus toob liinidele 64 uut gaasibussi. Tulevased bussid on kahte tüüpi: normaalbussid (12 m pikad, 26 istekohta, 52 seisukohta) ja liigendbussid (18 m pikad, 49 istekohta, 88 seisukohta).

Kõik bussid on varustatud konditsioneeriga, madalapõhjalised ja sõidavad keskkonnasäästliku kütusega. Oleme sihiks seadnud, et linnaliinibussides hakatakse kasutama biometaani, mida toodetakse kohalikust toorainest.

Kuigi sellest on räägitud, meenutan veel kord, miks neid muudatusi ikkagi vaja oli.

2012. aastal käisid Tartus Wuppertali ülikooli ühistranspordi ja logistikaga tegelevad teadlased, kes uurisid mitu kuud Tartu ühistranspordi teemat ja tegid ettepanekuid bussiliikluse ümberkorraldamiseks. Ka siis olid peamised soovitused vähendada liinide arvu rohkem kui poole võrra ning panna bussid lühikeste intervallidega edasi-tagasi liikuma. Sakslaste väljapakutud liinivõrgu joonis näeb üsna sarnane välja praeguse uue liinivõrguga.

Muidugi on tartlased aastate jooksul omaseks saanud liinivõrguga harjunud ja niivõrd suure muudatuse toomine inimeste igapäevaellu on keeruline. Samas ei tee me liinivõrku ainult praegustele bussisõitjatele, vaid soovime bussidesse tuua ka autodega liiklevaid tartlasi, kes on seni loobunud bussisõidust just selle aegluse tõttu. Lisaks peame arvestama muutuva linnaga: uute elurajoonide, uute tõmbekeskuste, muutunud koolivõrguga.