Juuli algusest jääb Tartusse 14 bussiliini

Bussiliinide skeem. FOTO: Tpm

Bussiliinide sagedustabel. FOTO: Tpm

Kahel niinimetatud uksest ukseni liinil, mis juba on saanud hüüdnimeks pensionäride liin või turistiliin, käib buss poolteisetunnise vahega.

Linnavalitsus pani koostöös ettevõtetega Positium ja WSP Finland kokku liinivõrguskeemi, milles on kokku 14 liini. Peamine eesmärk, mille linn tööle asudes püstitas, kõlas lihtsalt: vähem liine, sagedamad väljumised.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles läinud nädalal volikogu majanduskomisjonis uut lahendust tutvustades, et busside intervall liinil ei näita veel ära, kui tihti buss tegelikult käib, sest paljusid linnaosasid ja peatusi läbib mitu liini. Nii näiteks võib Annelinnas tippaegadel tekkida olukord, kus väljumiste vahe mõnes suunas on vaid viis minutit või vähemgi. Seejuures oli uusi sõiduplaane koostades üks ülesanne vältida busside nii-öelda kobaras sõitmist, mida on Tartus aastaid pahaks pandud.

Iga kooli analüüsiti eraldi

Volikogu komisjonis kõneldes nentis Tamm, et mullu rahvaaruteludele pakutud liinivõrgu kavand sai üle 1300 muudatusettepaneku, millest joonistusid suuremate teemadena välja kaks. Esiteks soov säilitada linnaosasid ühendav senine 6. liin – see säilibki. Teiseks see, et lapsed saaksid paremini kooli või trenni – nüüd ongi 10. liin joonistatud nii, et Tähtvere lapsed saavad sellega üle raudtee Veeriku kooli ja 23. liin on kavandatud Ihaste lapsi aitama Kivilinna kooli juurde. Iga kooli puhul tehti liinivõrku koostades eraldi analüüs selle kohta, kus lapsed elavad ja kuidas nad kooli saaksid.

Märksõnadena nimetati ettepanekutes väga sageli Ihastet, Anne sauna, Maarjamõisa linnakut, Lõunakeskust, raudteejaama ja turgu. Vana-Ihastest sõidab buss ka edaspidi otse kesklinna. Teisalt on mõeldud ka Kvissentali parema ühendamise peale, sinna hakkavad käima liinid 8 ja 10.

Kriitikat võeti arvesse ning bussiliinid on sildade vahel rohkem hajutatud. Varasema ühe asemel hakkab üle Sõpruse silla käima neli liini, üle Vabadussilla üks.

Võimalusi napib

Uus liinivõrk ei puuduta endise Tähtvere valla alasid. Selle kohta ütles abilinnapea Tamm linnavolinik Kaja Tarto küsimise peale, et tegemist on maakonnaliinide teemaga.

Linnavolinik Asko Tamme avaldas viimasel arutelul arvamust, et 90 minuti tagant sõitmise asemel oleks parem väljumine igas tunnis samal ajal.

Selle peale vastas abilinnapea Tamm, et selline ongi üldine suundumus, aga liinidel 24 ja 25 ei piisa selliseks lahenduseks busse. Juulis Tartus sõitmist alustav Go Bus soetab küll 64 uut bussi, nagu linn hankel nõudis, ja liinikohti on 57, kuid vaja on ka piisavalt varubusse.

Teine küsimus, mis planeerimist paljuski dikteeris, on ühes aastas bussidega mahasõidetav liinikilomeetrite koguarv. See saab olla kuni 4,4 miljonit. Täpset arvutust uue liinivõrgu ja sõiduplaani kohta veel ei ole, kuid Tamme sõnul on kilomeetreid ilmselt üle nelja miljoni ja seega varu veel on.

Volikogu liige Laura Danilas tundis huvi, kas on mõeldud ka hilisõhtuste liinide peale, olgu siis tudengitele või hilistelt liinibussidelt saabujatele. Linnavalitsus vastas, et viimased bussid lõpetavad ka edaspidi enne südaööd, sest nõudlus on siiski väike, ning tühjade busside sõidutamine arutult kallis.

Sõiduplaanid aprilliks

Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona märkis, et linn peab vedajale uued sõiduplaanid üle andma aprilli alguseks, seega äsja tutvustatud lahendusele suuri ja põhimõttelisi muudatusi enam teha ei saa. Väiksemaid parandusi kavatsetakse vajaduse korral ikka teha, seda on ka varem ette tulnud.

Sõiduplaane, millelt oleks näha, millal buss antud peatusest läheb, veel ei ole. Samuti ei ole kõigil uutel peatustel veel nime.