Heiki Kalberg: Tartu vajab kiiret ühistransporti

Uue liinivõrgu kavandi avalikustamine viimastel kuudel kütab kirgi ja on toonud märkimisväärse koguse arvamusi. Igaüks soovib just oma kodu või kooli juurde bussiliini ning linnavalitsus peab otsustama, kas valida väljapakutud kiirete ja sagedate ühendustega liinivõrk või kogu linna kattev liinivõrk, mis sama rahasumma tõttu ei ole sagedate ühendustega ning kõikehõlmavuse tõttu pole ka kiire.

Miks on ühistransporti vaja? Sest ruum on linnas piiratud ning tänavatele ruumi juurde ei teki. Autod kui kõige enam linnaruumi vajavad liiklusvahendid lihtsalt ei mahu ära. Majad on ees ja tänavaid laiemaks teha ei saa. Linnatänavate standard seab prioriteediks kergliikluse, seejärel ühistranspordi ning lõpuks tavaautoliikluse.

Linnaplaneerijatel on teada, et ühe ristmiku väljaehitamise korral kolib ummik järgmisele ristmikule, seda näitab järjekordselt ka Tallinnas vastavatud Haabersti sõlm. Nii et kui Tartu linnal ka oleks raha, siis ummikutest ei pääseks. Lisaks peavad autod kuskil parkima ja kui tänavatel ruumi pole, tõuseb tavalistes turutingimustes parkimise maksumus.

Seega, kui meil ruumi pole kusagilt juurde võtta või võita, peame hakkama saama olemasolevaga. Autoga liikumisest mitu korda vähem ruumi võtavad nii jalgsi käimine, jalgrattasõit kui ka bussisõit.

Tark autojuht peaks aru saama, et iga jalakäija, jalgrattur ja buss suurendab tema liikumiskiirust, sest kui kõik need inimesed oleksid autodes, kuluks ruumi sõitmiseks ja parkimiseks palju rohkem.

Kuidas vähendada autokasutajate hulka? Luues kiired bussiühendused suhteliselt madala piletihinna eest (samal ajal hoides parkimise hinna kõrgema) ning tagades ohutu jalgrattaliikluse. Boonuseks on rohkem liikuvate inimeste parem tervis ja puhtam linnaõhk.

Maailmas on tekkinud olukord, kus on konkurents kõrgepalgaliste elanike nimel – neid elanike meelitatakse hea keskkonnaga ning hea keskkonna tähenduseks pole 2020-ndatel mitte sõiduradade rohkus vaid inimmõõtmeline linnaruum. Ja inimmõõtmeline ruum peaks olema ka elamumaade tagaaedades, mitte need ei tohiks muutuda õunapuuaedadest parklateks.

Tartus tehakse uusi kergliikluse lahendusi, tulemas on rattaringlus, mis peaks looma need eeldused. Ent probleemiks on kiired ühendused kesklinnaga, ühtelugu kõnni- ja kergliiklusteedel karistamatult parkivad autod (üleskutse häkatonide tegijatele: palun kinkige Eesti omavalitsustele äpp, mis võimaldab kõigil anda omavalitsusele teada kõnniteel, haljasalal või mujal ebaseaduslikult parkijatest, siis ei saa olla põhjuseks, et linna menetlejad ei jõua kõikjale) ning inimeste teadmatus, kuidas käituda ühe või teise liikluslahenduse korral.

Juba on kostnud soove laiendada parkimisalasid, et tagada tasulise parkimise piirialal vähem autosid. Autot kasutavale elanikule on B-ala suurepäraselt välja mõeldud: kui lähed hiljemalt kell 9.30 tööle ja tuled koju peale kella 16.30, siis mingeid parkimistasusid maksma ei pea. Tõsi, parkimistasust töökoha piirkonnas pääsu pole.