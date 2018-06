Andres Jaeger: Tartu uus bussiliinivõrk eelistab Annelinna elanikke

Liini 6 likvideerimine ja muudki tobedused näitavad uue skeemi tegijate täielikku võhiklikkust Tartu olude suhtes. Jääbki arusaamatuks, miks raisatakse selliste projektide tegemisel raha koostööle mingite välisfirmadega, kel puudub ülevaade eluolust kohapeal, kes lähtuvad vaid statistilistest andmetest ja sõidavad teerullina üle inimeste tegelikest vajadustest. Tartu abilinnapea Raimond Tamm väidab (TPM, 24.5): «Selle liinivõrgu kohta on oluline märkida, et see on loodud andmepõhiselt. Reaalajasüsteemi andmestike ja mobiilside suurandmete kasutamine annab meile hea ülevaate inimeste tegelikust liikumisest. See ongi suur võit võrreldes emotsioonidest lähtuva kavandamisega.» Just selles häda ongi, et lähtutakse tuimadest andmetest ja arvudest, mitte inimeste vajadustest! Just abilinnapea peaks seisma oma linna kõikide kodanike õigus eest inimväärsele elule.