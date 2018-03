Suur sõda hambaaukude pärast! Aga augud on ju tühiasi, sõnab Eesti esihambaarst

Marek Vink ütleb, et Eesti hambaravi on maailmatasemel, kuna sellele aitas kaasa poliitiline otsus, millega nõukogudeaegne stomatoloogiasüsteem pandi kinni. «Hambaarstid pidid tööle hakkama vabal turul ja omavahel konkureerides,» räägib ta. «Ei saa tulla aga kehtestama riiklikke hindasid vabal turul, kus konkureerivad hambaraviasutused on oma investeeringud juba teinud.»

FOTO: Margus Ansu