Tartu linnapea aastapäevakõnes: tselluloositehas kui demokraatia proovikivi

Klaas ütles Vanemuises peetud kõnes, et demokraatia toimimiseks peab rahvas riigi demokraatlikke institutsioone usaldama.

«Iga samm, mis suurendab usaldamatust, viib meid kaugemale neist eesmärkidest ja sihtidest, mille oleme endale seadnud – viib meid eemale euroopalikust kultuuriruumist,» rääkis Klaas. «Nii näiteks ei oleks euroopalikus kultuuriruumis mõeldav, et loodus- ja elukeskkonnale pöördumatute mõjudega keemiatehast planeeritakse kohalikku kogukonda arvestamata. Ma tahan uskuda, et Eesti Vabariigis ei ole see nii.»