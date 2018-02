Bussiliine jääb Tartus vähemaks, aga pärale jõuab kiiremini ja mugavamalt

Tartu plaanib järgmise aasta suvel Tartu ühistranspordis kasutusele võtta uue liinivõrgu. On küsitud, milline see tuleb. Liinivõrgu analüüs ja ettepanekud uue liinivõrgu kohta valmivad selle aasta suveks ja alates augustist peetakse mitme kuu vältel avalikke arutelusid Tartu ühistranspordi korralduse üle. See laseb linnakodanikel muudatustes kaasa rääkida.