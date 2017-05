Vabaduse puiesteel on esmaspäeva õhtust liikluspiirangud

Liiklus suunatakse sellel ajal ümber. Tööde ettevalmistuse käigus (kell 22-01) on ühistranspordi jaoks üks sõidurada avatud. Umbes 54 tonni kaaluva elektritrafo tõstmise ajal, ajavahemikul kell 1-5 on mõlemad liiklussuunad kinni. Teisipäeva hommikul kella 5-6 vahel on üks sõidusuund taas liinibussidele avatud.