Linn ei kiirusta kahe klubi tülisse Tartu Sporti segama

Pika ajalooga sõudmise ja aerutamise klubi Tartu (SAK) ning sellest välja kasvanud Emajõe aeruklubi on pikemat aega tülitsenud linnale kuuluva sõudebaasi kasutamiskorra üle. Lepingu järgi on baasi haldaja SAK Tartu ja aeruklubi on allkasutaja.

Paraku on kahel spordiklubil raskusi jõusaali aegade ja paatide sõbraliku jagamisega, peale selle on tekkinud erimeelsused jõusaali seadmete kasutamise tasu maksmise üle.

Teppani sõnul on tüli mõlema klubi juhtide vahel. Ta lisas, et linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp on saanud ülesande aidata klubidel saaliaegu jagada. «Kaks kõva kivi head jahu ei jahvata,» sõnas ta. «Erimeelsused on isikute vahel.»

Lamp ütles, et kui sõudebaasi haldamine Tartu Spordile üle anda, ei oleks sellest võitjaid. Mõlemale klubile läheks see kallimaks, sest juurde tuleks lisalüli. Ka linnale muutuks selline korraldus kallimaks, sest sõudebaasi sisseseade ei kuulu linnale ning see tuleks soetada või klubidelt välja osta.

Arutatud on võimalust paadikuure jagada, kuid et üks klubi on teisest kaks korda suurem, ei saaks ka kaht paadikuuri võrdselt jagada. Lambi sõnul oleks mõeldav näiteks võrgust vahesein, mis teisalt oleks jälle kummaline.

«Tänavale ei saa me kedagi tõsta. Tuleb kevad, paadid lähevad veele ja pinged selleks korraks lahenevad,» lausus ta.

Lambi sõnul teeb linn mõlemas klubis auditi: SAK Tartus halduskulude üle ja aeruklubis pearaha kasutamise üle.