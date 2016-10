Kastani tänav saab järgmisel nädalal asfaldi

Järgmisel nädalal peaks saama killustikualus sõiduteel ja kõnniteedel profileeritud ning kui ilm lubab ja asfaldisegu tehasest kätte saab, pannakse vähemalt alusasfalt ära. Seejärel on järg kõnniteede asfaltimisel ning pärast seda kulumiskihi asfaldil.

Sealt edasi jõuab järg Tiigi tänavasse, kus on käsil äärekivide panemine. Mitt ütles, et tööde tempo ja ajutiste märkide paigaldamise kohta on tulnud etteheiteid, kuid tema ei tõtta töö tegijaid süüdistama.

«Õhtuti liigub seal igasugust rahvast, on ära võetud eeltähistatud kõrgusmärke, on ka liiklusmärke maha lükatud. Suur ja lai objekt, kus paratamatult vandalismi esineb,» sõnas ta.

Mitt lisas, et pärade lõpetamine on novembris käsil veel mitmel pool. Pikemate ilmaprognooside järgi jagub novembris veel plusskraade, mis lubab töödega jätkata.

Mitt ütles, et näiteks Turu ja Riia tänava ülekatted said tehtud, kuid teekattemärgistusega on jäänud veel nokitsemist. Ka Struve tänav ootab soodsamat ilma.

«Kastanis on tehtud nii palju kui võimalik, asfalt pannakse ühekorraga ja otseselt mahajäämust seal pole olnud,» sõnas ta.