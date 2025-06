Kasarmu tänava hobusetallid on ehitatud 1905 (hilisem omanik 1930ndatel oli EV ratsarügement), seega on hobused Raadil elanud juba väga pikka aega. Peale selle, et lapsed ja suured saavad põhimõtteliselt Tartu linnasüdames käia hobustega suhtlemas, on nendel hobustel tähtis roll talliümbruse maastiku kujundamisel. Kuigi see maht võiks olla märksa suurem kui praegu, hooldavad hobused siiski päris suurt puiskarjamaalaadset ala, mida seetõttu enam masinatega üldse niitma ei pea.