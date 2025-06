Perekond Raidi kodu Tartu vallas Möllatsi külas koosneb vanadest taluhoonetest, mille pererahvas on 15 aastaga korda teinud.

Maakondlik hindamiskomisjon on välja valinud konkursi «Eesti kaunis kodu 2025» Tartumaa laureaadid. Need on perekond Raidi kodu Tartu vallas Möllatsi külas, Merike ja Alti Kallase kodu Peipsiääre vallas Sookalduse külas ning Epp ja Tarmo Säga kodu Kastre vallas Mõra külas.