Tartu ülikooli kliinikumi närvikliiniku vanemarst-õppejõu Riina Vibo sõnul ei ole see pelgalt tiitel, vaid hinnang igapäevatöö tulemuslikkusele, ning auhind kinnitab pühendumust, et saavutada ja säilitada kõrgeid ravistandardeid. «See auhind peegeldab kliinikumi ravitöö kvaliteeti,» sõnas ta. «Meie tööandmed sisestatakse registrisse ning neid analüüsitakse sõltumatult: kui kiiresti me reageerime, kui efektiivne on ravi, kui palju patsiente naaseb koju. See on meie järjepidev töö ning see tunnustus kuulub kogu meeskonnale.» Vibo sõnul on uhkust tekitav mõelda, et tuhandete Euroopa haiglate seas pälvis tunnustuse koos teistega ka kliinikum.