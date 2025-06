Tartu noortevolikogu esimees Henn Kaaleb Humal on seda meelt, et linnaliinibussid peaksid liikuma nii päeval kui ka öösel. Ta ei mõista, miks linnavalitsus ei taha suveks ööbusse sõitma jätta.

Suvisel ajal sõidavad Tartus linnaliinibussid harvem ning neid on ka vähem, sest koos suvise sõiduplaani tulekuga lõppes ööbusside katseaeg. See tähendab, et Tartu noortevolikogu eestvedamisel käima pandud buss number 22 nüüd igal reede ja laupäeva öösel kell 1, 2.05 ja 3.10 kesklinnast ei välju.