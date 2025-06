Eesti käibemaksu uus standardmäär on peaaegu Euroopa kõrgeim. Elu teeb kallimaks ka asjaolu, et Eestis rakendub standardmäär toidule. Näiteks Soomes on standardmäär 25,5 protsenti, aga toidule rakendub vaid 14-protsendiline käibemaks. Kuidas mõjutab nädala pärast tõusev käibemaks Tartu inimeste elu?