GALERII Pärjad pähe ja jaanikule! Rahvas kogunes Raadile suurele peole

Tunglemine pärgade valmistamise juures kestis kuni õhtuni. «Nüüd on juba enam-vähem, on ruumi liikudagi aga kell kaks oli päris suur möll,» rääkis pärgade punumist juhendanud Räpina aianduskooli floristika juhtõpetaja Pille Peterson kella kuue ajal.

Kuid mis pärjapunumise endiselt nii menukaks teeb? «Eks see ole seotud vanarahva tarkuse või mütoloogia, et kui jaaniööl paned seitsmest taimest punutud pärja pähe, siis näed unes oma tulevast kaasat,» vastas Peterson.

Pärgade punumise traditsioon on jaanipäeva või siis südasuvise festivali raames üsna laialt levinud. Lisaks Eestile ja Põhjamaadele on see kombeks ka Lätis ning Pille Petersoni teada on pärgade punumine kombeks südasuvise püha ajal ka Ukrainas.