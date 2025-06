Neli valda sõlmisid Elva malevkonna toetuseks lepingu

Lepingu eesmärk on tugevdada piirkondlikku turvalisust ning kohalike omavalitsuste ja malevkonna vahelist koostööd.

Lepinguga pandi paika, et vallad toetavad Elva malevkonda rahaliselt igal aastal. Omavalitsused maksavad malevkonna toetuseks aastas 20 senti iga oma vallaelaniku kohta. See tähendab, et kui Elva vallas elas juuni alguse seisuga 14 564 elanikku, tuleb vallavalitsusel malevkonnale sel aastal toetuseks maksta veidi üle 2900 euro.