Viieaastane laps sai Annelinnas autolt löögi

Toimetusele kirjutanud Mõisavahe tänava elanik Sten Sanga sõnul on õnnetusse sattunud sõiduk kohalikele aga juba pikemat aega pinnuks silmas. Nii pöördus Sang juba märtsis linnavalitsuse poole, et ametnikud majade vahele teekünnise paneksid. Elanik selgitas, et algaja juht kihutavat majade vahel, ja lootis, et teekünnis muudab liikluse majade vahel rahulikumaks.