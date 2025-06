Tartu sai üle 23 miljoni euro suuruse lisaeelarve

Tartu volikogu kinnitas 2025. aasta esimese linna lisaeelarve, mille suurus on 23 221 619 miljonit eurot. Valdavalt kulub see raha eelmise aasta tegevuste jätkamiseks, aga on kavandatud ka mõned uued tööd, nagu varjumiskohtade loomine haridusasutustes.