Politseinikud jälgivad pärast pühi autojuhtide käitumist mitmel pool Tartus

Inimesed annavad politsei- ja piirivalveametile (PPA) üha enam teada, et ühes või teises linnaosas sõidetakse lubatust oluliselt kiiremini ja kogukond on mures. Liiklustalgutel küsis PPA inimeste murekohti, need võeti arvesse ning ka praegu pööratakse neile probleemsematele kohtadele tähelepanu, teatas PPA.