Vanglaleping tuli Tartu linnavolikogus jutuks, aga otsustada polnud midagi

Pisut ette rutates seda riigis opositsiooni kuuluva Isamaa esindaja Tõnis Lukas ka oma lõppsõnas rõhutas: «On hädavajalik, et kohalik volikogu saab infot. Kahetsusväärne, et see on päev pärast lepingu allkirjastamist.» Ta nentis ka, pärast põhjalikke selgitusi, et endiselt on hulk küsimusi ja hurraaga ülikoolinnast rahvusvahelist vanglalinna ta ei teeks.