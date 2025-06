Juhtkiri Igaühele midagi

Inimeste huulil on igasuguseid küsimusi. Kas linnal napib haljastute hoolduseks raha? Kas takistab niitmist märg ilm? Või on tegu mingi suurema plaaniga, millest pole söandatud otsesõnu avalikult rääkida?



Tartlased on küllap kuulnud kureeritud elurikkuse projektist, mille käigus on eksperimenteeritud kõrgema rohuga keskpargis, tekitatud Uueturu parki linnarohtla, kujundatud Vabaduse puiestikku linnasalu. Loetelu pole lõplik, aga küllaldane meenutamaks, et kureeritud elurikkus tähendab metsikumat haljastust. Algatusel on mitu lihtsasti arusaadavat eesmärki – ennekõike keskkonnahariduslikku –, mistõttu tasub sellesse soosivalt suhtuda.



Ehkki mitmel pool maailmas riigitüüri juurde trüginud populistid püüavad sihikindlalt probleemi pisendada, kujutavad kiirenevad kliimamuutused inimkonna jaoks endiselt suurimat väljakutset. Need ei jäta puudutamata mitte kedagi, ka mitte siin tillukeses Tartus. Muutustega toimetulekuks on oluline muuta inimeste käitumist pea igas valdkonnas. Suurtööstuste ja transpordi muutmine keskkonnasäästlikumaks on muidugi kõige tähtsam, ent tegutseda tuleb ka sõna otseses mõttes rohujuuretasandil. Andes seni piinlikult hooldatud linnaparkides loodusele rohkem otsustusõigust, on võimalik odavalt, ent tõhusalt hoida liigirikkust, vältida suviste temperatuuride kerkimist, aga ka padusadudest põhjustatud üleujutusi.



Mõni park võiks ikka sobida ka mõnusa pikniku pidamiseks.