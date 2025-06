Humana lõpetas 50 sendi päevad

Varem oli Humanas tavaks, et ühe müügitsükli lõpus maksid laupäeviti asjad vaid 50 senti. Uue korra järgi on kaup tsükli viimasel päeval kaks korda kallim, euro. Kuid valitud tooted, nagu sallid, mütsid ja ehted, maksavad siiski 50 senti.

Miks poole euro päev Humanas ära lõpetati, ei osanud Kaber öelda. «Selliseid otsuseid tehakse grupiüleselt. Meil kehtivad hinnad on samad, mis on Lätis ja Leedus,» sõnas ta.

Teise ringi kauplusi on Tartus veel. Näiteks Uuskasutuskeskuses on tavaks, et iga kuu viimastel päevadel on sooduspäevad. Siis maksavad kõik rõivad euro, jalatsid, kotid, mänguasjad ja nõud miinus 50 protsenti ning mööbel ja tehnika samuti kuni miinus 50 protsenti.