Esiteks – siin on ümber loodus. Teiseks – siin on meie esimene tunnustatud eesti luuletaja ja eks eesti luulest ilmselt tuleb täna ka juttu, sest see on olnud saatjaks enamiku elust. Ma ei ole kohvikuinimene, siin on vaikne, palju inimesi praegu ei käi.