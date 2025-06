Heljo Pikhof: väiksed lapsed, suured lapsed – kõigiga on mured suured

Vaadakem või, mis tants ja trall käib lasteaiatasude ettekäändel praegu pealinnas. Lasteaia kohatasu vähendamine on kirjas Tallinna koalitsioonileppes ja seda seal ka tehti. Aprillist on see 50 eurot lapse kohta, pere teine ja kolmas laps on aga kohatasust hoopiski vabastatud. Paljudes pealinna lähivaldades, mujalgi, ka Tartus, on aia kohatasu tükk maad suurem.