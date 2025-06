Noore elu juurde käibki piiride katsetamine, iseenda väärtuste otsimine ja oma koha leidmine. Iga üksik väljaütlemine või tegu ei tähenda seda, et tegemist oleks väljakujunenud maailmavaatega. Mina tegin põhikoolis vitraažkleepsu, millele kirjutasin kapitalism ja demokraatia. See pidi mulle meenutama, et kapitalism on demokraatia surm. Miks ma toona teemat nii hinge võtsin, ei mäletagi enam.

Mõni aeg tagasi puutusin kokku ühe kooliga, kus gümnaasiumiõpilane saadeti koduõppele, sest ta lubas oma klassikaaslased tappa. Pärast koduõppele suunamist säilis tema klassikaaslaste ja koolipere seas hirm, et õpilase naastes midagi ei muutu. Vabandamine ei tee korduvaid ähvardusi olematuks, tegemist polnud ju rumala või halvasti väljakukkunud naljaga. Olukorra muutmiseks on vaja teha enamat.

Meie loeme sotsiaalvõrgustikest üha enam teateid juhtumite kohta, kus keegi on lubanud minna kooli relvaga, rääkinud noast koolikotis või jaganud relvaga pilti. Seni oleme jõudnud reageerida õigel ajal.

​Soome kolleegid on jaganud õppetunde koolitulistamistest ja teinud süsteemseid muudatusi. Meil on juhised, et osata märgata, kuid meie riigis pole piisavalt panustatud koolide tugivõrgustikku ja psühholoogilise abi kättesaadavusse, et päriselt sekkuda.