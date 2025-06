See, et lipp saab nii-öelda tuuldumas käia, on Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsioonispetsialisti Mikk Siemeri sõnul tänuavaldus kodumaast kaugemal elavatele eestlastele, kes hoidsid meie kultuuri siis, kui Eestis seda teha ei saanud.