Professor Ülo Niinemets sai Euroopa teadusnõukogu edasijõudnud teadlase grandi

Euroopa teadusnõukogu (European Research Council, ERC) andis selles taotlusvoorus 281 juhtivale teadlasele üle Euroopa kokku 721 miljoni euro suuruse rahastuse. ERC edasijõudnud teadlaste toetuse konkurss on üks prestiižsemaid ja konkurentsitihedamaid rahastusskeeme Euroopa Liidus. See annab kogenud teadlastele võimaluse tegeleda ambitsioonikate ja huviäratavate projektidega, mis võivad viia oluliste teaduslike läbimurreteni. Uued toetused on osa «Euroopa Horisondi» programmist.

Professor Ülo Niinemetsa projekt «Enhanced productivity of resurrection photosynthetic organisms in a CO₂-richer future: tipping the global carbon and oxidant balance» aitab mõista, millist rolli mängivad maakera süsinikubilansis samblad ja samblikud praegu ja tulevikus, kui atmosfääri süsihappegaasi (CO₂) sisaldus suureneb.

Niinemets kirjeldas, et taimed on senini sidunud ära suure osa inimtekkelisest süsihappegaasist, kuid juba on märke, et enamiku taimede süsinikusidumine hakkab küllastuma.

«Kui see juhtub, hakkab süsihappegaasi kontsentratsioon õhus pidurdamatult kasvama,» tõdes ta.

Võrreldes teiste fotosünteesivate organismidega on aga samblad ja samblikud kõige kaugemal fotosünteesi CO₂ küllastuspunktist. Nad on paljude koosluste süsinikubilansis suure osakaaluga, kuid alaesindatud globaalsetes süsinikusidumise hinnangutes.

«Minu eesmärk on testida selle projektiga hüpoteesi, et samblad ja samblikud on tuleviku maakera süsinikubilansi kaalukeeled. Nende produktiivsus suureneb süsihappegaasi kontsentratsiooni suurenedes ka siis, kui kõik teised fotosünteetilised organismid enam CO₂ tõusu pidurdada ei suuda,» selgitas Ülo Niinemets oma uurimuse eesmärki.