Leho Tedersoo loob evolutsioonipuus koha kümnetele tuhandetele seni tundmata seentele

Maailmas on kirjeldatud enam kui 160 000 seeneliiki, mida on olnud võimalik väliste tunnuste järgi hinnata. Seeneriigis on aga kaks kuni kolm miljonit liiki, millest suur hulk on silmale nähtamatud. Lõviosa neist elab mullas ja täidab ökosüsteemide toimimisel väga olulisi ülesandeid: nad hoolitsevad muu hulgas orgaaniliste ainete lagundamise eest ja toetavad taimi toitainete omastamisel. Osa liike on aga sellised, mille levikut sooviksime tõkestada, sest nad elavad näiteks parasiitidena taimedes või loomades.