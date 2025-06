Tartlaste vaatevälja lisandus hulgaliselt tänavakunstiteoseid

Pühapäeval tegi Tartu tänavakunstifestivali Stencibility korraldatud kleepsubuss Släp! peaaegu kolmetunnise tiiru, mille jooksul huvilised said tuttavaks festivali aegu tehtud kunstiteostega mitmeteistkümnes kohas üle linna. Uusi pilte on mitmes laadis ja tehnikas, kasutatud on isegi pisikesi magneteid ja kive.